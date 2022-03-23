Müze müdürü tarihi eser kaçakçılığından yakalandı

Aydın merkezli 11 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonuyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Şüphelilerin tarihi eserleri sahteymiş gibi kayıt altına alarak satmayı planladıkları anlaşıldı.

Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 33 şüphelinin işlemleri sürüyor. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Sabah'tan Ceyhan Orlak'ın haberine göre harekete geçen polis Aydın, Ankara, Amasya, Aksaray, Karaman, Kayseri, Mersin, Muğla, Samsun, Yalova ve Zonguldak olmak üzere 11 ilde operasyon yaptı.

Operasyonda aralarında Aydın Arkeoloji Müze Müdürü Abdülbari Yıldız ve bazı müze çalışanlarının da bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sorgusu sürüyor. 18. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen bir heykel satışa hazırlanırken ele geçirilmişti.

'İhanet eden cezasını çeker'

Şüphelilerin, rüşvet, belgede nitelikli sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve izinsiz kazı yapma suçlamalarıyla ifade verdikleri öğrenildi.

7 aydır teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerden bazılarının, jandarma ya da polisin operasyonla ele geçirip müzeye teslim ettiği bazı tarihi eserleri, orijinal olmasına rağmen "sahte" olarak kayıt altına aldıkları ve bu şekilde satmayı planladıkları iddia edildi. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, "Suç işlemiş, ihanet etmiş kişiler varsa cezasını çeker" dedi.