'Muzaffer Yıldırım'ın cep telefonundan çıkanlar' haberi neyi gizliyor: Hedef sadece Barış Arduç mu?

Büyük bir adli soruşturmanın medyaya yansıma biçimi, çoğu zaman dosyanın kendisi kadar çok şey anlatır; Bebek Otel operasyonuna dair bugün Sabah gazetesinde yayımlanan haberin düşündürdüğü de tam olarak bu.

Olayın geçmişi, Akın Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde otele yönelik başlatılan baskın ve soruşturmalara uzanıyor.

Ünlüler ve patronlar için kumar partileri düzenlemek ve fuhuşa özel odalar tahsis etmekle suçlanarak tutuklanan otel sahibi Muzaffer Yıldırım’ın elinde, bu isimlerin tamamına dair geniş bir görüntü arşivi olduğu haberleri iktidara yakın gazetelerce defalarca gündeme getirildi. Sabah, daha önce defalarca işlediği bu konuyu, "Bebek Otel’de uyuşturucu ve fuhuş partileri düzenlemişti! İşte Muzaffer Yıldırım'ın cep telefonundan çıkanlar: İş insanı ve oyuncular..." başlığıyla yeniden manşetine taşıdı.

Ancak metnin içi, atılan bu iddialı başlığın çok gerisinde kaldı. Haberde, "Cep telefonundan çıkan arşiv şaşkınlık yarattı! Kamera sistemi ile kumar ve uyuşturucu kullanan isimleri kayda alan Yıldırım'ın telefonundan iş insanları, oyuncular, ünlü simaların arşivi ve birçok yazışma ortaya çıktı" denilmesine rağmen, bu vaatlerin altı tamamen boş bırakıldı.

Sadece oyuncu Barış Arduç'un kumar oynadığına dair bir fotoğrafı açık ve sansürsüz olarak paylaşan Sabah, “Fotoğraflarda Muzaffer Yıldırım'ın özellikle kumar oynarken, kimisinin habersiz çekim olduğu kimisinin ise öz çekim yaparak arşive attığı görüldü. Kumar masalarında iş insanları ve ünlü isimlerin olması dikkat çekti” ifadesinin olduğu bölümdeki fotoğrafı ise sansürlü olarak verdi.

Haberde görüntü kayıtlarına ulaşıldığı izlenimi yaratacak şekilde 2017’den itibaren arşivler olduğu belirtilmesine rağmen neden sadece Arduç’un görüntüsünün açıkça verildiği, “iş insanları ve ünlüler” denilen diğer karenin neden sansürlü şekilde verildiği merak konusu.

Neler ortaya çıkmıştı?

İstanbul’da uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Bebek Otel Müdürü Arif Altunbudak’ın ifadesinde Ali Koç, Yıldırım Demirören, Okan Buruk ve Nihat Özdemir’in aramadan önce otelden ayrıldıklarını söylediği ortaya çıkmıştı.

Bu haber Bebek Otel'in adı zaten uyuşturucu ve fuhuş iddialarıyla gündemi sarsarken gelmiş, tartışmalar iyice alevlenmişti.

Ancak otelin gündem olmasını sağlayan tek şey bu haber değildi.

Türkiye'de düzenin parlattığı isimlerin; patronların, patron çocuklarının, her branştan ünlülerin nasıl büyük bir çürüme içinde olduğu da bu dosya üzerinden tüm açıklığıyla ortaya saçılmıştı.

soL'da zenginlerin kurduğu düzenin ne kadar derin bir çürümeye kaynaklık ettiğine ayrıntılarıyla değinmiştik.

