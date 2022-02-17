Mutluluk anketi açıklayan TÜİK başkanının gerçek mutluluğu aileden geliyor!

Ocak ayının sonunda TÜİK’in başkanı değiştirildi. Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer’in yerine adı o zamana kadar adı duyulmamış Erhan Çetinkaya atandı.

İddialara göre AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜİK Başkanı Sait Dinçer’i açıklanan resmi enflasyonu yüksek bulduğu için görevden almıştı. Bu, yeni başkanın daha “alçak” rakamlar çıkarmakla görevli olduğu anlamına geliyordu.

Görevden alınan Dinçer, gideceğini anlayınca “Enflasyon hesabında ben 84 milyona karşı sorumluyum, bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum. Biliyorsunuz, milyonlarca çalışan bizim açıkladığımız enflasyona göre zam alıyor. Şimdi o insanların adeta geliriyle oynamak, hakkını yemek… Bunu yapmam” demişti. Dinçer’i tanıyanlara göre bu giderayak bir günah çıkarmaktan ibaretti.

AKP atamalarda liyakat ölçüsünü çoktan kaldırdı. Her kurumun başına emir erlerini oturtuyor. Kurumun istatistikleri bu konudaki radikal değişimin bir göstergesi zaten.

TÜİK, Türkiye'nin en eski kurumlarından biri. 1926-2002 yılları arasında sadece 18 başkan görev yapmış. 2002- 2022 döneminde 9 başkan gelip gitmiş. Bunun altısı yakın dönemde. Çekinkaya'nın başkanlığa atanmasıyla TÜİK, son 20 ayda 4 farklı başkan gördü. Yani başkanlık koltuğuna oturanın süresi ortalama beş ay.

TÜİK’in mutluluk tablosu

Yeni başkanın ilk mutluluk tablosu bugün açıklandı. Kurumun 2021 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması verilerine göre mutlu olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 49,3 oldu. Yaş grubuna göre bakıldığında en mutlu olanlar 65 yaş ve üzerindekiler iken, eğitim durumuna göre ise en yüksek mutluluk oranı yüzde 54,4 ile bir okul bitirmeyenlerde görüldü. Düşünün ülkenin en mutluları üç kuruş emekli maaşıyla yaşamaya zorlanan emekliler ile bir okul bitiremeyenler.

Bu rakamlar ne kadar gerçeği yansıtıyor orası ayrı ama mutluluk tablosunun arkasında başka ve gerçek bir mutluluk tablosu var. Yeni başkan Erhan Çetinkaya AKP'li Bayrampaşa Belediyesi Başkanı Atilla Aydıner'in damadı. Çiftin nikah şahitleri Burhan Kuzu, Nurettin Nebati, Aziz Babuşçu ve Kadir Topbaş’tı.

Kayınpeder Atilla Aydıner Eczacı. Çok "bonkör" bir belediye başkanı olarak tanınıyor. 2017 yılı faaliyet raporu görüşmeleri sırasında 145 milyon 844 bin TL borcu olduğu açıklanan AKP’li İstanbul Bayrampaşa Belediyesi, 593 bin liraya hediyelik eşya aldığı ortayı çıkmıştı. Hepsinin üzerine belediye başkanı Atila Aydıner’in adı yazılıydı. Hediyeler arasında porselen kahve fincan takımı, porselen vazo, nazar boncuklu kahve fincan takımı, Türk motif işlemeli altın kabartmalı ibrik, leğen takımının yanı sıra kupa bardak, ahşap radyo, kristal saat, kalem, evrak çantası, kadın cüzdanı ve aynası ile erkek cüzdan bulunuyordu. Aydıner 2019 yılında önce 216 bin TL'ye, ardından da 280 bin TL'ye bez çanta satın almıştı. Yalnızca 2019 yılında vatandaşa dağıtmak için alınan çantaların toplam bedeli 496 bin TL'ydi.

Ailenin mutluluğunu bozan tek olay ise geçenlerde Florya Atatürk Ormanı içindeki beleş villalarına İBB’nin el koyması. Florya Atatürk Ormanı’ndan koparılıp İstanbul Belediyesi’ne tahsis edilen 100 bin metrekarelik alana 1950’li yıllarda İstanbul Belediye başkanı ve yardımcıları için prefabrik olarak yapılan lojmanlar, 2000’li yılların başında, eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş döneminde villaya dönüştürüldü. 15 villa, Topbaş ve halefi Mevlüt Uysal ile 12 AKP’li belediye başkanın ailesi tarafından yıllarca kullanıldı. Yeni İBB yönetimi, 13 ayrıcalıklı aile tarafından kullanılan villaları boşalttı. Villalar, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Kampüsü oldu.

Bu kararın ardından TÜİK’i yöneten damadın kayınpederi ilçesine döndü mü bilinmez. Ama ailenin mutluluk oranı TÜİK rakamlarından yüksek. Hatta onlar hep mutlu. Kayınpeder koltuğa yapışmış kalkmıyor. Adı duyulmamış damat ülkenin en eski en önemli kurumunun başına atandı. İstatistikler şaibeli ama ülkede mutlu olan birilerinin olduğu kesin!