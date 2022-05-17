Mutfak tüpüne bir zam daha: Bir yılda yüzde 141'e ulaştı

Bugünden itibaren mutfak tüpüne 10 lira zam gelirken, 12 kilogramlık mutfak tüpü İstanbul’da 301 TL’den 311 TL’ye çıktı.

Haber Merkezi

Zam yağmuru sürüyor. 12 kilogramlık mutfak tüpüne 10 lira zam gelirken, İstanbul’da 301 TL’den satılan mutfak tüpünün fiyatı 311 TL’ye çıktı.

Bu yıl mutfak tüpüne gelen zam ise yüzde 141'i buldu.

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