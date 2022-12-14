Müşteriye iltifat etti diye katletmiş!

Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Elif Sinan, geçen yıl 4 Ağustos'ta, ağır yaralı şekilde Tuğrul Akan tarafından hastaneye götürüldü. Genç kadın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Akan, aralarında yaşanan tartışma sonrası kadının intihar ettiğini iddia etti. Emniyetteki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Akan hakkında, ‘kasten öldürme’ suçundan dava açıldı. Elif Sinan'ın ölümüne neden olan suç aletinde parmak izi bulunan Akan, Kırıkkale 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, davanın 23 Kasım’da görülen karar duruşmasında, suçsuz olduğunu savunan Akan, beraatini ve tahliyesini talep etti. Mahkeme, sanığa 'kasten öldürme'suçundan müebbet hapis cezası verdi; takdir indirimi uygulanmadı.

Katilin, son celsede Elif Sinan ile aralarında kıskançlık kaynaklı hiçbir durumun olmadığını söylediği ancak habere göre, olay günü akşam kadının iş yerindeki müşteriye iltifat etmesi nedeniyle tartıştıkları belirtildi.

Kararda, sanığın fiilden sonra ve yargılama sürecinde pişmanlığını gösteren herhangi bir davranışta bulunmaması nedeniyle de takdiri indirim uygulanmadığı belirtildi.