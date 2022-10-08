Mustafa Sarıgül'den yeni ittifak açıklaması

Eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında yeni bir ittifak iddiasına bulunmuştu.

Yeniçağ'da yer alan habere göre, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Yeniden Refah Partisi, Demokratik Sol Parti ve Memleket Partisi'nin kurulacak oluşum için görüşmelere başladığı belirterek, ittifakın adının "Türkiye İttifakı", sembolünün de sıkışan 2 el olacağını öne sürmüştü.

TV5'te soruları yanıtlayan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda bizim temaslarımız diplomatik olarak devam ediyor. Arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapıyorlar. Henüz genel başkanlar düzeyinde görüşmeler yapılmıyor. Ama bir şeyi ifade edeyim ki. Türkiye iki ittifaka mahkum olmayacak kadar son derece büyük bir ülkedir. Demokraside çareler tükenmez. O çareler tükenmez."