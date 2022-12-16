Mustafa Sarıgül'den Ekrem İmamoğlu'na verilen cezaya tepki

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen cezanın hukuki değil siyasi olduğunu belirterek, “Seçimle gelen seçimle gider. Milletin iradesi baskıyla susturulamaz” dedi. İktidarın “milleti korku, kuşku ve kaygı içine sokup devletin bütün imkanlarını kullanarak yerini korumak istediğini” ifade eden Sarıgül, bu politikaya ilişkin, “Güç bizim elimizde istediğimizi yaparız derseniz, devletin gücünü haksızlığa, adaletsizliğe alet eder, bir baskı aracı haline getirirseniz, karşınızda kamu vicdanını bulursunuz” uyarısını yaptı.

Sözcü'den Hande Zeyrek'in haberine göre, "TDP tüm teşkilatlarıyla Saraçhane'deydi. Demokrasi adına herkes oradaydı. Seçimle gelen seçimle gider' demek için oradaydık. Siyasi iradeler baskı ve yasal yollarla susturulamaz. Siyasetin tercihini 5 yılda bir halk belirler. Bunun dışında yapılan her uygulama antidemokratik uygulamalardır. Bugün iktidarda bulunanlar yarın muhalefette olduklarında kendilerine nasıl davranılmasını istiyorlarsa o bilinçte olmalı. Şunu unutmamak lazım halkın verdiği yetkiyi devlet gücü olarak kullanmak demokraside olmaz. Geciken adalet adalet değildir. Şuan itibariyle istinaf Mahkemesi hemen toplanmalı kısa sürede karar vermeli. Bu karar demokrasi ayıbı olarak tarihe geçmiştir. Seçimle gelen başkana bir siyasi güçle adliye darbesi yapmak doğru değildir" diye konuştu.