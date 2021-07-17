Mustafa Sarıgül kürsüde rahatsızlandı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Ordu İl Başkanlığı 1’inci olağan kongresinde konuşma yaptığı sırada rahatsızlandı.
DHA'nın aktardığına göre Sarıgül, kürsüden ayrılıp kendisi için ayrılan dinlenme odasına geçerken burada kısa süreli baygınlık geçirdi. Sarıgül’e ilk müdahaleyi partilileri yaptı. Çağırılan 112 Acil Servis ekipleri, Sarıgül’e müdahale etti. Odasında dinlenen Sarıgül, bir müddet sonra kendisine geldi.
Bir süre sonra basının önüne çıkan Sarıgül, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Tansiyonun düştüğünü belirten Sarıgül şöyle konuştu: