Mustafa Sarıgül: 'Korku imparatorluğu' nedeniyle videoları çekerken çok zorlanıyorum

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Gazete Duvar’dan Serkan Alan sorularını yanıtladı.

Sarıgül, "Bazı şeyleri anlatırken insanlar siyasi gözle, sert anlatılmasını arzu etmiyorlar. Daha mizahi bir şekilde anlatılmasını arzu ediyorlar. Ben bu videoları çekerken çok zorlanıyorum. Hatay’a gittim. Hatay’da tüpçü arıyorum. Hatay’ın merkezinde doğalgaz olduğu için tüpçü yok. Gecekondu mahallelerinde, köylerde var. Bir korku imparatorluğu yaratıldığı için tüpçü de korkuyor. Çocuklara dedim 'Siz gidin tüpçüyle içeride konuşun'. Dışarıda da tüpler var. Benim işim adamla değil tüple. 'Teyzem bunu alamıyor, çorbasını pişiremiyor, yakamıyor' diyerek şöyle bir vurmak gerekiyor. TikTok’un esprisi vurmak gerekiyor. Sesin oraya güçlü gelmesi lazım ki iyi algılanması lazım. Geçen gün ayçiçek yağıyla ilgili bir video çekmek için markete gittik. Markette çalışan çocuk korkuyor, çekiniyor. Onu çekerken bayağı zorlanıyoruz. Çocuğa bir zarar gelmesin diye hangi market olduğunu belli etmemeye çalışıyoruz. Yaşıyorum ben onu, yaşamadan olmaz. Amasya’da geçen gün gidiyorum bir baktım çıra var orada. Hemen döndüm geriye “abi bu ne” dedim. İşte bizi çıra gibi yakıyorlar." ifadesini kulandı.