Mustafa Sandal'dan TFF Başkanı Büyükekşi'ye: Pazara giderken Çarşı'dan olmayın

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'in 2. haftasında, 3-3 biten Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşmasının ardından hakem Yasin Kol'u bir daha maçlarına istemediğini söyledi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise düzenlediği basın toplantısında elini masaya vurarak, "Hakem atamalarını algoritma yapıyor. 'O hakemi istemiyorum, bu hakemi istemiyorum' sözlerinin karşılığı bizde yok" dedi. Şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Büyükekşi'ye tepki gösterdi.

Büyükekşi'nin açıklama sırasında elini masaya vurması Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti. Mustafa Sandal da Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullanarak TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye tepki gösterdi:

"Sayın Mehmet Büyükekşi, Hem bulunduğunuz mevki açısından hem de temsil ettiğiniz kurumun haysiyeti ve tarafsızlığına istinaden konuşurken üslubunuza dikkat etmenizi temenni ederim.

Elinizi kolunuzu salladığınız takım ve 25 milyonluk taraftar grubu, yüreğiyle Türkiye'nin en büyük şerefli, haysiyetli ve onurlu grubudur.

Siz siz olun pazara giderken ÇARŞI'dan olmayın. Beşiktaş ile alakalı cümleler kurarken elinize kolunuza hakim olup tarafsızlığınızı korumanız dileklerimle."