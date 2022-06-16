Mustafa Erdoğan'a hapis cezası talebi

Antalya Serik'te Aspendos Antik Tiyatrosu'nda 2008'e kadar sahneye çıkan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, restorasyon çalışmaları nedeniyle gösterilerini durdurdu. Daha sonra 2 bin yıllık antik tiyatroya yakın Belkıs Mahallesi'nde Hüseyin Avni Aykol'a ait bir alan kiralandı.

Burada 1260 metrekarelik, 5 bin kişilik 'Aspendos Arena' kuruldu. Ancak Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, 2017'de geçici olarak inşa edilen gösteri merkezinin yıkımına karar verdi. Bu kararın ardından arazi sahibi Aykol, tahliye davası açtı.

Hem yıkım hem de para cezası kesinleşti

Bu süreçte de Serik Belediyesi'nin kaçak yapılarla ilgili hem yıkım hem idari para cezası, üst mahkeme kararlarıyla kesinleşti.

Tahliyesi kesinleşen 'Aspendos Arena' ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Arazi sahibi Hüseyin Avni Aykol, savcılığa giderek kiracı firma Anadolu Gösteri Eğitim Prodüksiyon ve Danışmanlık Hizmetleri şirketi aleyhine 'imar kirliliğine neden olmak', 'izinsiz kazı ve sondaj' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. İddiaların ardından Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Serik Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

'Kamu davası için yeterli delil var'

Savcılık iddianamesinde; şirket ve yetkilisi Mustafa Erdoğan'ın, 3'üncü derecede arkeolojik sit alanındaki arazide sahne olarak kullanılmak üzere demir profilden direkler dikmek, çatı oluşturmak, iki tarafı ve üzeri kapalı 1260 metrekare bina yapmak suretiyle 'imar kirliliğine neden olma' suçunun işlendiğine işaret edildi. Ayrıca Mustafa Erdoğan'ın söz konusu alanda 'izinsiz kazı ve sondaj', 'kaçak yapı yapma' suçlarını işlediği yönünde bilirkişi raporları ve tüm soruşturma dosyası kapsamında kamu davası açılması için yeterli düzeyde delil ve şüpheye ulaşıldığı belirtildi.

'Kira kontratında arazi sahibinin rızası var'

DHA'nın haberine göre ifadesi alınan Mustafa Erdoğan ise suçlamaları reddetti. Erdoğan, arazi sahibinin kira kontratında yazılı biçimde belirtilen alanda gösteri merkezi kurulmasına ilişkin rızası ve muvafakatı olduğunu kaydetti. Erdoğan, 3'üncü derece sit alanındaki arazide yetkili kurum olan Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 2008 yılındaki kararıyla Aspendos Arena'nın kurulduğunu, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 2017 tarihindeki kesin nitelikli kararıyla kurulu olarak kalmasına karar verildiğini söyledi. Erdoğan, ifadesinde, Aspendos Arena Gösteri Merkezi'ne ilişkin hiçbir mimari kirliliğin söz konusu olmadığını da savundu.

Serik Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6 Eylül'de hakim karşısına çıkacak Mustafa Erdoğan, 2 ayrı suçtan 5'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.