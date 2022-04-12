Mustafa Balbay AKP'nin koyduğu hedefi yazdı: 'Yüzde 60’ı, 70’e çıkarmak zorundayız'

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, "Sosyal medya mitingleri!" başlıklı yazısında AKP'nin seçim öncesi sosyal medya konusunda yapmaya hazırlandığı düzenlemelerle ilgili kulis bilgilerini köşesine taşıdı.
Erdoğan'ın 7 Nisan'da Saray'da düzenlenen Öğretmenler ve Eğitim Yöneticileri ile İftar Programı'nda sarfettiği “Sosyal medya gençlerimizin yabancı kültürünün etkisi altında kalmasına neden oluyor. Bunun için daha önce başlattığımız hazırlıklar devam ediyor...” sözünü hatırlatan Balbay, şu bilgileri aktardı: