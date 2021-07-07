Mustafa Akıncı'nın danışmanı Türkiye'ye alınmadı: 'Bu zorba yöntemi şiddetle kınıyorum'

Kuzey Kıbrıs'ın eski Cumhurbaşkanlığı Basın ve İletişim Koordinatörü Ali Bizden, "güvenlik gerekçesi" sunularak Türkiye’ye alınmadığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından dün gece saatlerinde bir açıklama yapan Bizden, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na girişte hakkında 8 Eylül 2020'de 5 yıllık giriş yasağı konulduğunu öğrendiğini ifade etti. “Milli güvenliğe aykırı” denilerek Türkiye’ye alınmadığını ifade eden Bizden telefonunun ve parasının alındığını, bu sabah saatlerinde adaya geri gönderileceğini belirtti.

Akıncı: Bu çirkinliğe karşı ses yükseltmeye davet ediyorum

Kuzey Kıbrıs'ın 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ali Bizden’in Türkiye’ye alınmamasına sert tepki gösterdi.

Akıncı yaptığı açıklamada “Hakkında hiçbir yargı kararı ve aslında ortada bir suç yokken, bu değerli arkadaşımızın maruz kaldığı muamele yüz kızartıcıdır. Tek suçu benim yakın bir çalışma arkadaşım olmaktan ibaret olan Ali Bizden’e uygulanan bu antidemokratik zorba yöntemi şiddetle kınıyor, tüm toplum kesimlerimizi ve örgütlerimizi bu çirkinliğe karşı sesini yükseltmeye davet ediyorum" dedi.