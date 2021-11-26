'Müslüme'nin dedesi biyolojik babası çıktı' iddiası: Açıklama geldi

Mersin Gülnar'da ortadan kaybolduktan bir süre sonra cesedi bulunan Müslüme'nin biyolojik babasının, 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal (70) olduğu ileri sürüldü. Sabah'ın haberine göre Müslüme'nin cesedinden Adli Tıp görevlilerince alınan DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı. 3 yaşındaki Müslüme, Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da ailesi kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolmuştu.

Yalanlama geldi

Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nden yapılan açıklamada, Sabah gazetesinin haberi yalanlanırken, “Mersin’in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili, soruşturma dosyasında gizlilik kararı ve yayın yasağı olmasına rağmen basında ve sosyal medyada, ‘DNA testi sonucuna ulaşıldı. Müslüme’nin dedesi babası çıktı’ şeklinde yer alan asılsız haberleri Mersin Barosu olarak üzüntüyle takip etmekteyiz” denildi.