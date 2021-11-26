'Müslüme'nin dedesi biyolojik babası çıktı' iddiası: Açıklama geldi

Üç yaşındaki Müslüme’nin cesedi, kaybolduktan 10 gün sonra bulunmuş, 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal tutuklanmıştı. Dede Yağal’ın küçük kızın biyolojik babası olduğu iddia edildi.

Haber Merkezi

Mersin Gülnar'da ortadan kaybolduktan bir süre sonra cesedi bulunan Müslüme'nin biyolojik babasının, 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal (70) olduğu ileri sürüldü. Sabah'ın haberine göre Müslüme'nin cesedinden Adli Tıp görevlilerince alınan DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı. 3 yaşındaki Müslüme, Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da ailesi kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolmuştu. 

Yalanlama geldi

Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nden yapılan açıklamada, Sabah gazetesinin haberi yalanlanırken, “Mersin’in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili, soruşturma dosyasında gizlilik kararı ve yayın yasağı olmasına rağmen basında ve sosyal medyada, ‘DNA testi sonucuna ulaşıldı. Müslüme’nin dedesi babası çıktı’ şeklinde yer alan asılsız haberleri Mersin Barosu olarak üzüntüyle takip etmekteyiz” denildi. 

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'Müslüme'nin dedesi babası çıktı' haberine ilişkin açıklama: Suç duyurusunda bulunuldu