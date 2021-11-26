Mersin Gülnar'da ortadan kaybolduktan bir süre sonra cesedi bulunan Müslüme'nin gerçek babası, 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal (70) çıktı. Sabah'ın haberine göre Müslüme'nin cesedinden Adli Tıp görevlilerince alınan DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı. 3 yaşındaki Müslüme, Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da ailesi kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolmuştu.
Müslüme'nin dedesi babası çıktı
Üç yaşındaki Müslüme’nin cesedi, kaybolduktan 10 gün sonra bulunmuş, 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal tutuklanmıştı. DNA analizinde, dede Yağal’ın küçük kızın gerçek babası olduğu ortaya çıktı.
Haber Merkezi