Müslüme'nin dedesi babası çıktı

Mersin Gülnar'da ortadan kaybolduktan bir süre sonra cesedi bulunan Müslüme'nin gerçek babası, 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal (70) çıktı. Sabah'ın haberine göre Müslüme'nin cesedinden Adli Tıp görevlilerince alınan DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı. 3 yaşındaki Müslüme, Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da ailesi kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolmuştu.