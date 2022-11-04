Müslüman Kardeşler'in lideri Londra'da öldü

Müslüman Kardeşler'in yöneticilerinden İbrahim Münir 85 yaşında İngiltere’nin başkenti Londra’da öldü.

Haber Merkezi

Müslüman Kardeşler'in liderlerinden İbrahim Münir 85 yaşında Londra’da öldü.

Örgütün Avrupa'daki sözcüsü Münir, kurulduğu 1928'den bu yana Müslüman Kardeşler'in faaliyetlerini Mısır dışında yöneten ilk kişi olmuştu.

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