Müslüman Kardeşler'in liderlerinden İbrahim Münir 85 yaşında Londra’da öldü.
Örgütün Avrupa'daki sözcüsü Münir, kurulduğu 1928'den bu yana Müslüman Kardeşler'in faaliyetlerini Mısır dışında yöneten ilk kişi olmuştu.
Haber Merkezi
Müslüman Kardeşler'in lideri Londra'da öldü
Müslüman Kardeşler'in yöneticilerinden İbrahim Münir 85 yaşında İngiltere’nin başkenti Londra’da öldü.
Haber Merkezi
Müslüman Kardeşler'in liderlerinden İbrahim Münir 85 yaşında Londra’da öldü.
Örgütün Avrupa'daki sözcüsü Münir, kurulduğu 1928'den bu yana Müslüman Kardeşler'in faaliyetlerini Mısır dışında yöneten ilk kişi olmuştu.