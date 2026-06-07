Müslim Sarı: Bizim kanallarımıza yansıdığı gibi bir tepki yok, bu her geçen gün kırılıyor, kırılacak

Algoritmaya müdahale edin: Tek bir işlemle soL Haber’i Google’da ‘tercih edilen kaynak’ olarak seçin, aramalarınızda soL öne çıksın.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP kararıyla genel başkanlık koltuğuna oturtulmasının ardından CHP'nin Parti Sözcüsü olarak belirlenen Müslim Sarı parti içindeki krize, kurultay tartışmalarına ve Özgür Özel cephesiyle yaşanan gerilime dair açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet gazetesinden İklim Öngel’in sorularını yanıtlayan Sarı, parti yönetimine yönelik toplumsal tepkinin "köpürtüldüğünü" savunurken, mevcut hukuki şartlar altında kurultayın toplanamayacağını öne sürdü. Sarı ayrıca "disiplin süreci" vurgusu yaptı.

'Arka planda destek var'

Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine karşı tabandan yükselen tepkileri değerlendiren Sarı, tepkilerin varlığını inkar etmemekle birlikte, durumun abartıldığını ve kasıtlı bir algı üretildiğini öne sürdü.

Sarı, "Bir tepki var, bunu görüyoruz, 'yok' demek doğru olmaz. Türkiye’nin toplumsal refleksleri açısından baktığımızda güçlü bir tepki, zayıf değil neticede. Ama bir yandan da 'Şöyle bir tepki var, böyle bir algı var' diye de müthiş bir köpürtme var. 50’ye yakın il başkanı, 100’e yakın belediye başkanı 'Yanınızdayız' diye bizi aradı. Ama yukarıdan gelen baskılara seslerini çıkaramıyorlar. Bizim kanallarımıza yansıdığı gibi bir tepki yok, bu her geçen gün kırılıyor, kırılacak. Neticede biz 'Kurultay yapmayalım, bu işin üzerine oturduk' anlayışında değiliz” ifadelerini kullandı.

'Kurultay yapılamayacağını onlar da biliyor'

Sarı, kurultay üzerinde mahkeme tedbiri ve temyiz süreci bulunduğunu hatırlatarak, mevcut durumda kurultay yapılmasının hukuken imkânsız olduğunu öne sürdü:

“Kurultay yapamıyoruz, hukuken imkânsız. Arkadaşlarımızın derdi kurultay değil, kurultay yapılamayacağını onlar da biliyor. Onların derdi partiyi ayrıştırmak, zorlamak ve parti kurmak. Şu anda genel başkan Kılıçdaroğlu, ‘Kurultaya gidiyoruz’ dese yapamaz. Açık hukuki bir durum var. Biz aynı partinin insanlarıyız. Nasıl bir yol bulacağız, bu cendereden nasıl çıkacağız, gelin beraber yol haritasını konuşalım.”

'Bir müddet sonra disiplin sürecini başlatmak zorunda kalacağız'

Kılıçdaroğlu’na yöneltilen "Sarayla işbirliği yaptı" eleştirilerine sert tepki gösteren Müslim Sarı, bu tür söylemlerin devam etmesi halinde disiplin mekanizmasının devreye gireceği sinyalini verdi. Sarı, "Böyle bir yaklaşım olabilir mi, 'hain Kılıçdaroğlu' denebilir mi? Arkadaşlarımız kendine çeki düzen vermeli. Bir müddet sonra disiplin sürecini başlatmak zorunda kalacağız" dedi.

“Kurultay yapılamıyorsa disiplin süreci nasıl işletilecek?” sorusuna kurultay yapılmasına engel olan hukuki tedbirin, Genel Başkan'ın disiplin yetkilerini kullanmasına engel teşkil etmediğini öne sürdü ve “Kurultay ile disiplinin ne ilgisi var? CHP’nin genel başkanı tüm yetkileri kullanabiliyor” dedi. “Kurultay yapmak hariç mi?” sorusuna da “Evet, çünkü tedbir var kurultayda. Kurultay yapamıyor çünkü tedbir ve temyiz başvurusu var, karar kesinleşmedi” yanıtını verdi.

Engin Altay, Gürsel Erol ve Ali Öztunç gibi isimlerin arabuluculuk faaliyetlerinin resmi bir nitelik taşımadığını belirten Sarı, "Biz 'resmi diyalog kuralım' dedik ama arkadaşlarımız uzattığımız ele yumruk sıkarak cevap veriyor" şeklinde konuştu.

Özel ve Kılıçdaroğlu’nun avukatlarının bir araya geleceğini doğruladı ve “Hukuki konuları konuşacaklar. Bu şekilde inatlaşmak kör düğüm yapıyor. Bu siyasi bir mücadele ise bugün biz yarın siz varsınız, kadrolar gelir gider ama taban ne olacak? Tabanı ayrıştırmak doğru değil” dedi.

Salı günü Meclis'te ne olacak?

Parti içindeki ikili yapının Meclis grubuna nasıl yansıyacağı sorusu üzerine Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü TBMM'de partisinin grup toplantısına katılarak kürsüye çıkacağını duyurdu.

Özgür Özel'in Grup Başkanlığı konumunun usulsüz bir seçimle belirlendiğini ve iptal edilebileceğini öne süren Sarı, Özel'e yönelik olarak, "Özgür Bey de gelsin (Salı günü toplantıyı) yönetsin, arkasında dursun. Grup başkanı genel başkana bağlı olarak çalışır, 'ben yaptım oldu' denilerek olmaz" ifadelerini kullandı.

'Erdoğan'ın adaylığına destek iddiaları ucuz propaganda'

Müslim Sarı mülakatta, yeni yönetimin AKP ile anayasa değişikliği konusunda anlaştığı ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığının önünü açacağı yönündeki iddiaları ise kesin bir dille yalanladı.

Sarı, "Böyle bir şey yok, bu ucuz propaganda. Kılıçdaroğlu yıllarca AKP’ye karşı mücadele etmiş, suikastlara, saldırılara uğramış bir isim. AKP anayasasının bize dayattığı şeyleri kabul etmemiz söz konusu mu, biz Özgür Özel ve arkadaşlarından farklı bir çizgide değiliz. Bu CHP’nin politikası. Erdoğan’ı yeniden seçtirmeye dayalı bir siyaseti biz kabul edebilir miyiz, bunu kolaylaştırabilir miyiz, böyle bir şey mümkün mü? Geçiniz bunları, gerek yok bunlara" değerlendirmesinde bulundu.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.