Musk önce 'kimse ofise gelmiyor' diye şikâyet etti, sonra Twitter yönetim kurulundan ayrıldı

ABD'nin en zengin patronlarından milyarder Elon Musk, sosyal medya tekellerinden Twitter'ın en büyük hissedarı haline gelmesinden bir hafta sonra şirketin yönetim kuruluna katılmamaya karar verdiğini söyledi.

Söz konusu açıklama Twitter CEO'su Parag Agrawal'dan Pazar günü geç saatlerde geldi. Agrawal, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada çalışanlara dönük notunda "Bunun en iyisi olduğuna inanıyorum" derken "Yönetim kurulumuzda olsunlar ya da olmasınlar hissedarlarımızdan gelen girdilere her zaman değer verdik ve değer vereceğiz. Elon bizim en büyük hissedarımız ve onun katkılarına açık kalacağız." ifadelerini kullandı.

"İleride dikkat dağıtıcı şeyler olacak," diyen Agrawal, işçilerini "gürültüden uzak durmaya" çağırdı.

Agrawal'ın duyurusundan kısa bir süre sonra Musk, eliyle ağzını kapatan bir yüz emojisi tweetledi.

Öte yandan patron Elon Musk, işçilerin şirketin San Francisco'daki merkez ofisinini kullanmamalarından yakındı. Cumartesi günü Twitter sayfasında konuyla ilgili bir anket başlatan Musk, "Twitter SF HQ'yu evsizler barınağına dönüştürün, zaten kimseler [binada] görünmüyor" dedi.