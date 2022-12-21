Musk: Hükümet, sansür için Twitter'a milyonlarca dolar ödedi

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, ABD hükümetinin "halktan gelen bilgileri sansürlemek için" Twitter'a milyonlarca dolar ödediğini söyledi.

Musk açıklamasında, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerinin, "sansür ve diğer taleplerinin karşılanması için" Twitter personeli ve diğer sosyal medya platformlarındaki çalışanların milyonlarca dolar tutarındaki fazla mesai ücretlerinin karşıladığını belirtti.

Konuya ilişkin Twitter üzerinden açıklamada bulunan Musk "Hükümet, halktan gelen bilgileri sansürlemek için Twitter'a milyonlarca dolar ödedi" ifadelerini kullandı.

Musk, bir Twitter kullanıcısının, "Hükümet demek ki Twitter'a insanları sansürlemesi için para ödüyormuş" ifadelerine yer verdiği paylaşımına ise "Sadece Twitter'a değil, diğer sosyal medya şirketlerine de" yanıtını verdi.