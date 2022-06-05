'Müsilaj' operasyonu: Çok sayıda tutuklama kararı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekipleri "sahil şeridindeki illerde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak turizmi olumsuz yönde etkileyen mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına" yönelik 16 ilde eş zamanlı “Müsilaj” operasyonu başlattığını duyurmuştu.

Operasyonlarda yapılan aramalarda ise 175 adet tabanca, 41 adet tüfek, 2 bin 630 adet fişek, 30 adet bıçak, 4 adet muşta, 12 adet pala, 3 adet kılıç, 1 adet kelepçe, 1 adet hassas terazi, çok sayıda silah parçası, çok miktarda uyuşturucu madde, 1 milyon 605 bin TL, 10 bin avro ve çok sayıda çek ve senet ele geçirilmişti.

Söz konusu operasyonlarda gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen 288 şüpheli şahıstan 97’si tutuklanırken, 66’sı adli kontrol kararıyla, 125'i ise tedbir uygulanmadan serbest bırakıldı. Firari 27 şüpheli şahsı yakalama çalışmaları ise devam ediyor. (İHA)