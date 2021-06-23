Müsilaj için Bilim Kurulu oluşturuldu

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Marmara Denizi’ndeki müsilajı temizlemek için oluşturulan Bilim ve Teknik Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Hasan Mandal’ın getirildiğini duyurdu.

Büyükakın, düzenlediği basın toplantısında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşleri ve TÜBİTAK iş birliği ile MBB bünyesinde oluşturulan 22 maddelik eylem planında yer alan Bilim ve Teknik Kurulu üyelerini açıkladı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal’ın kurulun başkanlığını yürüteceğini dile getiren Büyükakın, diğer kurul üyelerini ise şöyle aktardı:

“İstanbul Üniversitesi Doç. Dr. Ahsen Yüksek, Boğaziçi Üniversitesi Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Barış Salihoğlu, Gebze Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Bülent Keskinler, TÜBİTAK’tan emekli uzman Doç. Dr. Çolpan Polat Beken, Piri Reis Üniversitesi Prof. Dr. Funda Yercan, Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Güleda Engin, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Gülşen Altuğ ile Prof. Dr. Nuray Çağlar, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Prof. Dr. İzzet Öztürk, Prof. Dr. Güçlü İnsel ile Prof. Dr. Melike Gürel, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar ile Prof. Dr. Saadet Karakulak, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Nüket Sivri, Bursa Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Mete Yılmaz, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, TÜBİTAK’tan Dr. Osman Okur, Dr. Selma Ayaz, Kocaeli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sevil Veli.”

Bugüne kadar Marmara Denizi’nden toplam 5 bin 738 metreküp müsilaj temizlendi.

22 Haziran itibarıyla İstanbul’da 2 bin 225 metreküp, Kocaeli’nde 412 metreküp, Bursa’da 133 metreküp, Tekirdağ’da 153 metreküp, Balıkesir’de 577 metreküp, Çanakkale’de 628 metreküp ve Yalova’da 1610 metreküp müsilaj düzenli depolama tesislerinde bertaraf edildi.