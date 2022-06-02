Müsilaj etkisi: Marmara’da 15 plajın mavi bayrağı iptal edildi

Merkezi Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ta bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE), özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde çok önemsenen Mavi Bayrak Programı’nda bu unvanı almaya kazanan kuruluşları açıkladı.

Milliyet gazetesinden Gökhan Karakaş'ın haberine göre Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), Türkiye’de 531 plaj, 24 marina, 5 bireysel yat ve 15 turizm teknesinin mavi bayrak almaya hak kazandığını duyurdu.

Kural ve standartları belirleyen FEE verilerine göre Türkiye hâlâ dünyanın en çok mavi bayraklı kıyıya sahip 3’üncü ülkesi.

Türkiye, mavi bayraklı plaj sayısıyla İspanya ve Yunanistan’ın ardından gelirken, İtalya ve Fransa’yı solladı. Ancak son veriler 2021 yazını müsilaj mücadelesiyle geçiren tek iç deniz olan Marmara Denizi’nin nasıl bir çevre felaketiyle karşı karşıya olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Marmara Denizi’nde hiç mavi bayraklı plaj kalmadı. Mavi bayraklı 229 plajıyla ilk sırayı Antalya aldı.

İstanbul'da sadece 2 plaj

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eski müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Marmara Denizi’ndeki 15 mavi bayraklı plajın iptal edildiğini, iki denize 515 km sahili bulunan İstanbul’da ise sadece Şile kıyısında iki mavi bayraklı plaj kaldığını söyledi.

Mavi bayrak, plajlar için 15 günde bir deniz suyu analizleri, atık su arıtma tesisleri, hassas doğal alanların korunması, cankurtaran ve ilkyardım malzemeleri, acil durum planı, engelli olanakları, atıkların ayrıştırılması, çevre eğitimi ve bilgilendirmesi gibi 33 şart barındırıyor. En çok mavi bayrak Ege Denizi kıyısındayken, 229 plaj ile Antalya lider. Muğla ise 111 mavi plaja sahip. Samsun, Kocaeli, Bartın, Düzce, Ordu, Kırklareli Sakarya ve İstanbul’un kıyısındaki Karadeniz’de ise 33 unvanlı plaj var. Van Gölü kıyısında da mavi bayraklı bir plaj bulunuyor.