Müsilaj denetimlerinde bir sanayi tesisine geçici kapatma

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında, Balıkesir'de yapılan denetimlerde, yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen bir sanayi tesisinin faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, gübre üretimi konusunda faaliyet gösteren bir sanayi tesisinde, Bakanlık ekiplerince denetim ve incelemeler yapıldı. Denetim sonucunda, Çevre Kanunu'nda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmediği tespit edilen tesisin gerekli çevresel tedbirleri alıncaya kadar faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi.