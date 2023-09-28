MÜSİAD IKBY başkenti Erbil'de şube açtı

Patron örgütü Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nun katılımıyla şube açılışı yaptı.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nun X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ile MÜSİAD Erbil şubesinin açılışını gerçekleştirdik" ifadeleri kullanıldı.

Başkonsolosluğun paylaşımında açılıştan fotoğraflara da yer verilerek "Hayırlı olmasını temenni ediyor, MÜSİAD Erbil Şubesi Başkanı Anwar Abdullah'a ve ekibine başarılar diliyoruz" denildi.

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Şubemizin iki ülke ticareti için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçen ay Irak'a ve IKBY'ye düzenlediği 3 günlük ziyaretinde IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Ulusal Meclisi'ne milletvekili gönderen KDP Başkanı ve eski IKBY Başkanı Mesud Barzani'yi ve IKBY Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani ile görüşmüştü.