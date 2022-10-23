MÜSİAD Genel Başkanı: İş adamları olarak ABD'de daha çok var olmak istiyoruz

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve beraberindeki MÜSİAD heyeti ABD'ye düzenledikleri ziyaret kapsamında New York, New Jersey ve Washington'da temaslarda bulundu.

ABD'deki MÜSİAD üyeleriyle buluştuklarını ve 100'e yakın kişiyle görüşmeler yaptıklarını aktaran MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, ABD Ticaret Bakanlığı'nın öncülük ettiği doğrudan yabancı yatırımı teşvik etmeye yönelik bir program olan SelectUSA, ABD Ticaret Odası, Ulusal Üreticiler Birliği (NAM), Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) ve Dünya Bankası yetkilileriyle görüştüklerini belirtti.

Türkiye ve ABD arasındaki mevcut ekonomik ilişkileri değerlendiren Asmalı, Çin'e alternatif pazar arayışlarının gündemde olduğunu belirterek, "Türk sanayicisi ve iş adamları olarak ABD'de daha çok var olmak istiyoruz" dedi.

'ABD'de daha çok var olmak istiyoruz'

Asmalı'nın değerlendirmesinde öne çıkanlar şöyle:

"Geçen yıl ABD ile ticaret hacmimiz Almanya'dan sonra ikinci sıraya yükseldi. Geçen sene 28 milyar dolardı, bu sene 35 milyar dolar hedefleniyor. Kısa vadede 50 milyar dolar, orta vadede de 100 milyar dolar seviyesine çıkacak. Dolayısıyla ABD bir ülkenin tek başına doyuramayacağı kadar çok büyük bir ülke, çok büyük bir ekonomi. Biz de Türk sanayicisi ve iş adamları olarak ABD'de daha çok var olmak istiyoruz.

Amerikan pazarına Türk sanayicisinin, müteşebbisinin, Türkiye'deki tüccarların ilgisini çekmek amacımız. İnşallah 6 ay içinde 100'ün üzerinde bir heyetle tekrar ABD'ye gelip, 5 gün içinde yaptığımız görüşmeleri somut ticari iş birliğine dönüştürmek istiyoruz.

Türkiye'de yaklaşık 2 bin Amerikalı şirket var, bunların sayısının çok daha fazla olmasını istiyoruz. Doğru insanları eşleştirerek, doğru bir iş modeli oluşturmak istiyoruz."

Asmalı, Türkiye'ye döndüklerinde ABD'deki temaslarını raporlayarak Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarına sunacaklarını aktardı.