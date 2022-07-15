Musevi Mezarlığı'na saldırıyla ilgili 2 gözaltı

İstanbul'da bulunan Hasköy Musevi Mezalığı'na kimliği belirsiz kişilerce saldırı gerçekleştirilmişti.

DHA'nın haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Soylu yaptığı açıklamada, "İstanbul Hasköy Mezarlığı'ndaki menfur saldırıyı kınıyorum. İstanbul Emniyetimizin titiz çalışmasıyla faillerin 2'si gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Bu tür provokatif saldırılarla birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlara asla müsaade edilmeyecektir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Faillerin bulunması için ilgili birimler harekete geçti. Kutsal değerlere saldıran ve toplumumuzda fitne ve husumet tohumları ekmeye çalışanlara asla müsade etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.