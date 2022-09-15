Musa Anter davasına zaman aşımı ayarı

Diyarbakır’da 20 Eylül 1992’de katledilen Kürt yazar ve gazeteci Musa Anter’in ölümüne ilişkin açılan davanın 36’ncı duruşması Ankara’daki Sıhhiye adliyesinde bulunan Ankara 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanmıştı. Davaya bugün devam edildi.

Sanıklar arasında yer alan Hamit Yıldırım’ın avukatı, müvekkilinin sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılmadığını belirtti. Mahkeme heyeti de kendilerine mazerete dair belgenin ulaşmadığını söyledi.

Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Musa Anter’in oğlu Dicle Anter duruşmada ilk konuşmak isteyen isim oldu. Mahkeme başkanı bu esnada “Önümüzdeki haftaya duruşma günü vereceğiz” dedi.

Anter buna ilişkin de beyanda bulunacağını ifade ederek, “Babamın davasıyla ilgili söylenecek söz kalmadı. Zorluklarla karşılaştık. Kürtler içim kabus gibi günlerdi. Adaletin A’sını dahi ağzımıza alamıyorduk. Dava zaman aşımına uğrama riski altında. Zaman aşımı bir insanlık suçu olduğunu eklemek istiyorum. Uluslararası hukuk alanında da mücadelemizi sürdüreceğiz. Faili belli cinayet 30 yıldır çözülemedi” diye konuştu.

Sanık Savaş Gevrekçi’nin avukatı ise müdafi tarafının dava sürecini uzattığını iddia ederek, “Zaman aşımı kararı uygulanmasını” talep eti. Sanık Hamit Yıldırım’ın avukatı ise “Medyatik ortamdan yararlanmak için beyanlarda bulunmaktadırlar. Müvekkilim hakkında ‘tetikçi katil’ demektedirler. Müvekkilimin masumiyet karinesi zedelenmektedir. Adli kontrol şartlarının esnetilmesi gerekmektedir. Haftaya zaten zaman aşımı dolmuş olacak” ifadelerini kullandı.

Düşme riski bulunuyor

Sanık Hamit Yıldırım’ın adli kontrolünün kaldırılması veya esnetilmesini talebini reddeden mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Heyet Musa Anter’in ölümüne ilişkin kamu davasının konusunun insanlığa karşı suç olması ve davanın zaman aşımına tabi olmaması yönündeki taleplerin önümüzdeki celse değerlendirmeye alınacağını söyledi. Bir sonraki duruşma Musa Anter’in 30’uncu ölüm yıldönümünden bir gün sonraya, zaman aşımı tarihinin başladığı 21 Eylül 2022’e ertelendi.

Zaman aşımını kabul etmediklerini, faili meçhul cinayetlerin çok sayıda yaşandığını belirten Dicle Anter ise, “Musa Anter davası bir ayna gibi olacak. Bütün bu davalara ışık tutacak nitelikte olacak. Davanın olumlu sonuçlanması Türkiye’nin hukuku, adaleti açısından önemli adım olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kaydetti.

JİTEM ana davası ve zorla kaybedilen Ayten Öztürk'ün davası ile birleştirilen Musa Anter dosyasının 20 Eylül’de zamanaşımı nedeniyle düşme riski bulunuyor.