Musa Anter Davası AYM’ye taşındı

Musa Anter’in katledilmesine dair açılan davanın 21 Eylül’de Ankara 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada zaman aşımından düşürülmesine karar verilmesinin ardından, mahkeme heyeti gerekçeli kararını hâlâ açıklamadı.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre Anter Ailesi ve avukatları mahkeme heyetinin verdiği karar ardından Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne başvuruda bulunarak, gerekçeli karar ardından esasa dair itirazlarını sunacaklarını belirtti. İstinafa yapılan başvuru üzerinden 3 hafta geçmesine rağmen gerekçeli kararın açıklanmaması üzerine Anter cinayeti davasında verilen “zaman aşımı” kararı Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşındı.

Anter’in oğlu Dicle Anter, sosyal medya hesabından “Musa Anter davasının gerekçeli kararı çıkmadı. İstinafa başvuru yaptıktan sonra 19 Ekim'de de Av. Selim Okçuoğlu ile AYM'ye başvurumuzu gerçekleştirdik” paylaşımında bulundu.

