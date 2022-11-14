Murat Yetkin: İstiklal Caddesi saldırısı, hangi senaryo yine devrede?

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Türkiye’de terörist sayısı bugün 120’nin altına düştü" açıklamasına dikkat çekti.

"Hükümete düşen 2023 seçimi öncesi vatandaşı güvenlik endişesine sürüklemeyecek ortamı sağlamak" diyen Yetkin, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün toplumun büyük kesimleri geçim sıkıntıları, bağımsız yargı, eğitim hakkı ve ifade özgürlüğü talepleriyle seçime gidiyor. Seçmenin yine güvenlik endişesine sürüklenmesi Türkiye’deki laik ve sosyal hukuk devleti zemini ile çoğulcu demokrasinin içinde bulunduğu gerilemenin durdurulup geliştirilmesini istemeyenlerin işine gelir.

İçişleri Bakanı yurt içinde şu kadar terörist kaldı söyleminden sonra neredeyse gerilla kıyafeti içinde bir kadının yüzlerce polisin aynı anda görev yaptığı İstiklal Caddesi'nde kanlı bir bombalama eylemi yapabildiğini söylemiştir.

Hükümete düşen, vatandaşların yüreğine yeni terör eylemleri korkusu salıp kendilerine mecbur kalacaklarını ummak değil, ülkenin ve vatandaşların seçime güvenlik kaygılarından uzak, oylarını serbestçe ve rahatça kullanabilecekleri ortamı sağlamaktır. Artık buna seçim öncesi ve seçim süresinde haberleşme özgürlüğüne hükümetin sınırlama getirebileceği endişesini de katmamız gerekiyor ne yazık ki."