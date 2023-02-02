Murat Yetkin: Erdoğan'ın Bahçeli gündeminde Sinan Ateş cinayeti de var mı?

Gazeteci Murat Yetkin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü görüşmesine ilişkin olarak, “Türkiye’nin gündeminde ama hükümetin gündeminde değil. Bu da medyanın hükümet kontrolün dışındaki bölümü ve muhalefet partileri olmasa Sinan Ateş cinayetinin adi cinayet vakası görünümünde örtbas edileceği algısını güçlendiriyor. Bu cinayet, kapalı kapılar ardında yapılacak Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin gündeminde mi?" diye sordu.

Murat Yetkin, YetkinReport'ta yayımlanan yazısında, "Konuyu Erdoğan mı açar, yoksa 'partililerimiz tutuklanıyor, mağdur ediliyor' şikâyetiyle Bahçeli mi? Erdoğan’ın elinde Ateş cinayetinde Bahçeli’nin duruşunun MHP seçmenini ne yönde etkilediğini gösteren ölçümler mevcut. Görüştüğümüz etkili AK Parti kaynakları, MHP’nin oy potansiyelinde düşüş saptadıklarını, hatta, 'yüzde 5’in altı' iddiasıyla dile getiriyorlar. Seçime, bugün itibarıyla 101 gün kaldı. Cumhur İttifakı, MHP’deki iç travmadan etkileniyor. Konuşmamaları da mümkün mü? Mümkün. Erdoğan, Bahçeli’yi kızdırmak istemez ama Bahçeli de Erdoğan’a mecbur durumda" ifadesini kullandı.

"Öte yandan, bizleri şeffaf ve hesapverebilir yönetim hedefinden böyle uzaklaştıranlar utansın" diyen Yetkin, "Eski Sovyetlerin Kremlinoloji yöntemleriyle bir siyasi cinayetin şifrelerini çözmeye çalışıyoruz. Türkiye’yi ve medyayı bu hale getirenler utancıdır, bizlerin değil" yorumunda bulundu.