Murat Yetkin: Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalacak gibi

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Yöneylem ve MetroPoll araştırma şirketlerinin son anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağının göründüğünü belirterek, "Aslında bu durumu KONDA araştırma şirketinden Bekir Ağırdır “iktidarın gerilemesi yavaşladı, muhalefet sıçrama yapamıyor” şeklinde ifade etti. Ama tekrarlıyorum, HDP’nin kendi adayını çıkarması veya iki ittifaktan birine destek açıklamaması halinde cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tur belirleyecek." diye yazdı.

Erdoğan'ın 20 yıldır devlet aygıtının başında bulunmasını sağlayan siyasi yeteneğinin hafife alınmaması gerektiğini kaydeden Yetkin, "Ve HDP ve Kürt seçmen etkisinin ilk turda olduğu gibi ikinci turda da ihmal edilmemesi gerektiğine ve bu alanda rüzgârın yönünün her an değişebileceğine…" ifadelerini kullandı.