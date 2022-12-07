Murat Yetkin: AKP’nin seçimi öne çekme planı suya düşebilir

Gazeteci- yazar Murat Yetkin, AKP'nin seçimi öne çekeceği iddialarını ve muhalefetin tutumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yetkin, "AK Parti iktidarından bir süredir 18 Haziran 2023 seçimlerini öne alma işaretleri geliyor. Bunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesi ve AK Parti’nin TBMM çoğunluğunu yitirmemesi bakımından birazdan sayacağım bazı sakıncaları sıralanıyor; Mayıs hatta Nisan ayına çekilebileceği tartışılıyor. Ancak siyaset kulisindeki hava muhalefet partilerinin iktidarın bu planını bozup seçimin öne alınmasını engellemeye çalışacağı yönünde" dedi.

Yetkin yazısında, "Son günlerde muhalefetin önemli isimleriyle yaptığım görüşmelerden aldığım izlenim, AK Parti’nin seçimi 18 Haziran’dan öne çekme önerisini Meclis’e getirmesi durumunda planlarının suya düşebileceği yönünde. Muhalefet iktidarın “seçimden kaçma” propagandası yapma ihtimalini de göze almış ve hazır görünüyor. İktidarın seçimi öne çekme önerisini muhalefetin reddedeceğini bile bile Meclis’e getirmeme ihtimali var; bu durumda seçim 18 Haziran’da, zamanında yapılacaktır" ifadesini kullandı.

Yetkin şunları kaydetti:

"Çünkü muhalefet, iktidarın seçimi öne çekme niyeti altında şu gerekçelerin yattığı kanısında:

AK Parti dış politika manevralarıyla beklediği kaynaklarla seçim musluklarını açsa, asgari ücret artışı, EYT, Rusya’nın desteğiyle enerji faturasını kısma gibi adımların etkisinin birkaç ay içinde paranın alım gücü kaybıyla birlikte seçime de etkisini yitireceğinin farkında. O yüzden işi Haziran’a bırakmak istemiyor.

Muhalefet de bunun farkında. İktidarın muhalefeti adayını açıklamaya zorlamasına karşılık o da iktidarı -sessiz kalarak- önce öne alıp almama kararına zorlamak istiyor.

Sanırım muhalefetin adayı tartışmasıyla seçimi öne alma tartışmasını birlikte düşünmenin zamanı geldi."