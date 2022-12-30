Murat Sancak'a saldırı davasında karar

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Turgut Üney ile tutuksuz sanık Zeki Yılmaz ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada son sözü sorulan sanık Üney, "Ben masumum, diyeceklerim bu kadardır." dedi.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Turgut Üney'in, Murat Sancak ile şoförü İsmail Özay ve koruması Mehmet Karar'a yönelik "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 40 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
Heyet, tutuksuz sanıklar Serdar Bekir Orhan, Fatih Sekman ve Zeki Yılmaz'ın beraatine karar verdi.