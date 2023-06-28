Murat Ongun'dan Canan Kaftancıoğlu'na 'İmamoğlu profili' göndermesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sözlerine gönderme yaparak 'profil' paylaşımı yaptı.
Ongun kişisel sosyal medya hesabından “Profil'den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'' ifadelerini kullanarak 4 adet fotoğraf paylaştı ve göz kırpan emoji kullandı.
Ongun'un paylaşımı, Kaftancıoğlu'nun Sözcü gazetesinde bugün yayınlanan söyleşisindeki "Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı" sözlerine gönderme olarak yorumlandı.
“Profil”den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 😉 pic.twitter.com/PmdCy9fo2f— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) June 28, 2023