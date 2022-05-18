Murat Ongun, Twitter hesabını yeniledi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, tartışmalı Karadeniz gezisi sonrasında 'İBB Sözcülüğü birimini kaldırdığını' resmen duyurmasının ardından, bugüne dek bu görevi yürüten Murat Ongun’dan da dikkat çekici bir hamle geldi. Ongun, İmamoğlu'nun açıklaması sonrası Twitter profilini yeniledi.

Ongun, profilinden 'İBB Sözcüsü' ünvanını kaldırdı.

İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök ve Akif Beki gibi isimlerin davet edilmesi nedeniyletartışma yaratmış, Ongun ise "Biz o tartışmaları önemsemiyoruz. Topu topu 200-300 kişinin kendi aralarındaki yorumlarıdır" sözleriyle tepkileri artırmıştı.

Ongun'un görevden alındığı iddiası dün gece sosyal medyada yayılırken, resmi açıklama İmamoğlu'ndan bugün geldi. İmamoğlu, "Konuştuğumuz konuların arasında çok küçük bir konu. Murat Ongun benim çok değerli bir yol arkadaşımdır. Başka görevleri vardır. Daha önce benim kararımla sözcülük makamı kurmayı uygun görmüştüm. Şu anda gördüğüm ortamda sözcülük makamının bir takım sonuçlarından dolayı, toplumun da buna gösterdiği refleksten, ne yazık ki siyasi rakiplerimizin de bu alanda dezenformasyon oluşturma çabasından dolayı ben sözcülük makamını kaldırdım, şu anda böyle bir makam yok. Murat Bey de diğer işlerine bakıyor" dedi.