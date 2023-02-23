Murat Kurum: Kentsel dönüşüm üzerinden siyaset yapmayalım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da AA'nın Editör Masası'na katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Kurum, "1999 öncesi yapılan, mühendislik hizmeti almamış, denetime tabi olmamış yapıların yüzde 98'inin yıkıldığını görüyoruz" dedi.

Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde hasar tespitinin bugün itibarıyla yüzde 80 seviyelerine geldiğini, birkaç gün içerisinde tamamlanacağını bildirdi.

Kurum, "Hasar tespitleri esnasında Hatay Defne ve Samandağ merkezli iki deprem yaşadık, bu bölgelerde orta hasarlı ve az hasarlı binalara bir kez daha bakacağız." dedi.

Kentsel dönüşüm konusuna da değinen Kurum, şunları kaydetti:

"Milletimizin desteğiyle kentsel dönüşümü yapacağız, İstanbul'da da Ankara'da da İzmir'de de yapacağız ve vatandaşımızı çaresiz bırakmayacağız. Biz, kentsel dönüşüm sürecinin önünü açtık, açmaya da devam edeceğiz. Bu bir milli güvenlik, beka meselesidir. Kentsel dönüşüm üzerinden siyaset yapmayalım. Gelin hep birlikte masanın bir tarafında olalım, hep birlikte bu süreci yönetelim, başka acılar yaşamayalım."

Ev sahiplerine 5 bin, kiracılara 2 bin lira yardım yapılacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerden 16 gün sonra yurttaşların kalıcı konutlarının sözleşmelerinin imzalanmaya başlandığını söyleyen Kurum, "Ev sahiplerine 5 bin lira kira yardımı yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız kiracılara yapılacak kira yardımının da 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılması talimatı verdi" diye konuştu.

'Dükkânları mümkün olduğunca bina altına koymayacağız'

Deprem bölgesinde yapılacak konutlara kat kısıtlaması getireceklerini söyleyen Kurum, "Dükkânları mümkün olduğunca bina altına koymayacağız, bina yanına koyacağız" dedi.

Kurum ayrıca, "Depremden etkilenen şehirleri ihya sürecini kültürden, sanattan anlayan, sosyolojiyi, demografik yapıyı bilen bilim insanlarından oluşan bir heyetle yöneteceğiz." ifadelerini kullandı.

'Takla atan binalar gördük'

Kurum, "Sıvılaşmanın yıkıma sebep olduğu alanlar var. Antalya merkezde de. Zeminde sıvılaşma oluyor, bina yan yatabiliyor. Takla atan binalar gördük." şeklinde konuştu.