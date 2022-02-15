Murat Kartal cinayetinde yeni gelişme

Murat Kartal cinayetinin soruşturma dosyasında, tutuklu iki polis memurunun ifadelerinde çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Şüpheli polis memurları, Murat Kartal'ı araçlarıyla önce takip ettiklerini, otomobilini durdurduğu sırada yanına giderek eski bir sabıkası ile ilgili emniyete götüreceklerini söyleyip kandırdıklarını ve kendi araçlarına bindirdiklerini anlattılar.

Murat Kartal'ı araçlarına bindirdikten sonra Anadolu yakasında bir süre dolaştıklarını, Erdem Öntürk'nün telefon görüşmeleri yaptığını, bir ara aracı durdurup arkalarındaki lüks otomobildeki bir kişiyle de 10 dakika konuştuğunu söyledi. Erdem Öntürk'ün Murat Kartal'ı Çağlayan Adliyesi'ne götüreceklerini söylemesi üzerine, oraya gittiklerini, ön giriş kapısının 40 metre ilerisinde durduklarını, arkalarındaki iki lüks araçtan inen Yavuz Yavuztürk'ün de aralarında olduğu 3-4 kişiyle görüştüklerini anlattı. Fatih Erkuş, araçtan inen kişilerle Murat Kartal arasında küfürleşme ve itiş kakış başladığını, onları ayırmaya çalıştığını ama başarılı olamayınca kendilerinin de oradan ayrıldığını söyledi.

'Telim ettikten iki gün sonra öldüğünü öğrendim'

Diğer polis memuru Erdem Öntürk ise ifadesinde, Murat Kartal'ı teslim ettikten sonra Hakan A. isimli şahısla Bakırköy Sahilinde buluştuklarını, 'Bu iş çözülsün size para ya da BMW'lerden birisini veririz' dediğini anlattı. Daha sonra Fatih Erkuş'un eniştesine ait araçla Murat Kartal'ı teslim ettikleri yere giderek, güvenlik kamerası olup olmadığına baktıklarını, olmadığını görünce geri döndüklerini söyleyen Erdem Öntürk iki gün sonra Murat Kartal'ın öldüğünü öğrendiğini ifade etti.

Polislik mesleğinin içine ettim

Şüpheli polis memuru Fatih Erkuş'un ifadesinde yaptıklarının büyük hata olduğunu belirterek “Polislik mesleğinin içine ettiğimin de farkındayım" dediği öğrenildi.