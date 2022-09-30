Murat Karayalçın: 6'lı masanın adayı belli, devleti yönetecek kadroları hazırlayın

Eski SHP Genel Başkanı, eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın ülke gündemi ve yaklaşan seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Murat Karayalçın, “Şimdiden yeni atamalar için MİT, emniyet, valiler ve Diyanet İşleri başkanının da aralarında bulunduğu iki bin isim listesi hazır olmalı” derken “AKP’nin en büyük tahribatı bizim parçalanmamız, birbirimize hasım durumuna getirilmemiz. Tüm farklılıklarımıza rağmen ittifak olarak diyoruz ki yeniden bizi inşa edeceğiz. Bu Cumhuriyet’in ilk yüzyılında halının altına süpürdüğümüz meselelerin ele alınması anlamına gelmektedir” şeklinde konuştu.

'Önceden belli olmalı'

Cumhuriyet gazetesinden Erman Şentürk'e konuşan Karayalçın, Millet İttifakı için en önemli unsurun koalisyon protokolü olduğuna değinerek şunları söyledi:

"Protokole göre bakanlıklara kadar her şey önceden belli olmalı. Ayrıca yapılacak düzenlemeler net ve açık şekilde yazılmalı. Türkiye Cumhuriyeti devletinin tepe ekibini belirleyeceğiz. Merkez Bankası Başkanı, MİT başkanı, Diyanet İşleri başkanı ve diğerleri, hepsi önceden belirlenmeli, bu konuda önceden bir mutabakat sağlanmalı. Bu daha sonra sorun çıkarabilir. Yurttaşlarımız tıkır tıkır işleyecek bir yönetim bekliyor. Tek adam zaten devleti yönetemiyor. Biz bu yöntem dışında devleti çok iyi yönetebileceğimizi göstermeliyiz. Biz tıkır tıkır işletmeliyiz. Buna ön protokol diyorlar. Bunun diğer adı ‘Türkiye Cumhuriyeti devletini nasıl yöneteceğiz?’ İstanbul’da, Ankara’da vali kim olacak, tüm bunları konuşmamız gerekiyor. Yoksa her şey iyi olacak demek yetmiyor."

'Aday Kılıçdaroğlu'

Altılı masadan çıkacak adayın Kemal Kılıçdaroğlu olacağına inandığını dile getiren Karayalçın, “6’lı masanın adayı tartışmasız CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’dur. 6’lı masadan çıkacak en iyi aday, altı genel başkanın ‘evet’ diyeceği adaydır. Tam bir mutabakat olacak. Aday belirlenmeden önce bir yönetim projesi ortaya konmalı. 6’lı masa ayaktaysa çatlak yok demektir. Çatlak varsa bitmiş demektir. İnsanlarımız Millet İttifakı’ndan çok şey bekliyor. Bunu dağıtan, çatlak yaratan, masayı deviren ağır bir vebal altında kalır” dedi.

'Gelecek projesi'

“Önümüzdeki dokuz aylık dönemin ilk üç ayında, üç önemli çalışma gündemde” diyen Karayalçın sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlki, Millet İttifakı’nın yurttaşlarımıza sunacağı gelecek projesi. Türkiye’nin sorunlarının çözümü için ne yapacağız? Açık, somut ve ikna edici olmalıyız. Özellikle yurtdışına çıkmayı düşünen gençlerimiz kendi geleceklerini Türkiye’de görebileceği bir metni okuyup ona destek verebilmeli. İkincisi, cumhurbaşkanı adayı. Üçüncüsü ise koalisyon hükümetinin protokolüdür. Bu konuları üç ay içerisinde tamamlamalıyız. Bunlar kamuoyu ile paylaşılmadı.

Ocak ayında çıkan anketlerde AKP’ye oy vermeyecek kitlenin yüzde 42’si Millet İttifakı’nın Türkiye’yi yönetmesi konusunda kaygısı olduğunu açıklamıştı. Bizim bunu ciddiye almamız lazım. Somut şeyler ortaya koymalıyız. Yüzde 100’lere tırmanan enflasyonu ‘Yüzde 30’a indireceğim’ demenin de bir anlamı yok. 1970’lerde Bülent Ecevit’in dile getirdiğine benzer bir siyasi söyleme ihtiyacımız var. Ben buna gelecek projesi diyorum. Gençlerin duyduklarında, ‘Tamam, Türkiye’den gitmeyeceğim’ diyeceği, ikna edici bir metin olmalı. Bu metni halka taşıyacak olan yerel örgütlerdir. Bunun altı partinin örgütleri tarafından içselleştirilmesi gerekiyor. Herkes aç, herkes bunu bekliyor."

'Tıpış tıpış gidecekler'

Seçim güvenliği ile ilgili kaygıları da değerlendiren CHP’li Murat Karayalçın, “Seçimlerin güvenliğine yönelik endişeler taşısak bile bunu yüksek sesle dile getirmeye gerek yok. Seçimler zamanında yapılacaktır. Bunlar da tıpış tıpış gidecektir” dedi.