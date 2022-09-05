Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yangın

Dersim'de bulunan Munzur Vadisi Milli Parkı'nda nedeni henüz belli olmayan bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Mayınlı bölgede devam etmesi nedeniyle insan kaynaklarıyla müdahale edilemeyen yangının, hızla yerleşim yerlerine doğru ilerlediği bildirildi.

Munzur Arama Kurtarma (MUDAK) tarafından konuya dair yapılan açıklama şöyle:

"Bugün saat 16.00 sularında nedeni henüz belli olmayan bir sebepten Ovacık/Torunoba mevkiinde başlayan yangın, kurumların alarm durumunda olmasına rağmen mayınlı bölgede devam etmesi sebebiyle insan kaynaklarıyla müdahaleye imkan tanımıyor.

Akşam saatlerinde iş makineleriyle başlatılan söndürme çalışmaları çok yavaş devam ederken, yangın hızla yerleşim yerlerine doğru ilerlemektedir. Yangın bölgesi için havadan müdahale dışında bir olanak bulunmadığından yetkilileri acil harekete geçmeye çağırıyoruz.

Biz MUDAK olarak durumu yakından takip ediyor ve olası insan müdahalesi koşullarının oluşması durumunda bölgeye hareket etmek için hazır bekliyoruz."