Münih'te yine ayrımcılık

Almanya'nın Münih kenindeki bir özel klinik Rus ve Belaruslu hastaların tedavisinin durdurulduğunu hem web sayfasından hem de binanın asansörüne astığı açıklama ile duyurmuştu.

İatros Kliniği´nden yapılan açıklamada, "Rus ordusunun Belarus hükümetinin yardımıyla gerçekleştirdiği işgali şiddetle kınıyoruz. Bu nedenle, bundan böyle ve bir sonraki duyuruya kadar, Rus ve Belarus vatandaşlarını tedavi etmeyeceğiz” denilmiş ve kaba bir dille, hastaların kayıt yaptırma zahmetine girmemeleri ve "Covid 19 virüsü ve Bay Putin nasıl istisna yapmıyorsa", kendilerinin de hiçbir istisna yapmayacakları ifade edilmişti.

'Özür' açıklaması

Klinikte görev yapan üç kıdemli hekimden ikisinin imzasını taşıyan açıklamaya gelen tepkilerin ardından klinikten yeni bir açıklama yapıldı.

Açıklamada "Rusya ile ticari bağları koparma ve bir destek işareti gönderme fikri, konunun bütünlüğü düşünüldüğünde, niyetini aşmıştır. Yazıda kullandığımız dil, birçok kişi tarafından haklı olarak eleştirildi. Bu eleştiriyi tamamen kabul ediyoruz. Hastalara karşı ayrımcılık yapıldığı veya hastaların dışlandığı izlenimi verdiğimiz için özür dileriz” denildi. Ancak kliniğin Rus ve Belaruslu hastaları tedavi edip etmeyeceği konusunda net bir şey ifade edilmediği gibi bunun yerine, "Sınır Tanımayan Doktorlar" örgütüne 10 bin avroluk bir bağıştan söz ediliyor.

Geçen hafta, Ludwig Maximilian Üniversitesi hastanesinde de bir hekimin, bundan böyle Rus hastaları kabul etmeyeceğini bildirdiği bir e-posta iç yazışması basına sızmıştı. Üniversite ve hastane yönetimi, açıklamayı kınamış ve bu tutumun kabul edilemez olduğunu belirtmişti.

Resmi olarak, LMU Hastanesi Rus hastaları tedavi etmeye devam ediyor. Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlar nedeniyle kredi kartları artık çalışmadığı için, özel hastaların tedavisi mümkün olmuyor.