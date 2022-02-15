Münih Güvenlik Konferansı'nda İmamoğlu sürprizi

Münih Güvenlik Konferansı'nın bu yılki 'sürpriz' konukları arasında İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bulunuyor.

DW Türkçe'den Değer Akal’ın edindiği bilgilere göre, konferansa davet edilen ve konuşma yapması beklenen isimlerden biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.

18-20 Şubat tarihlerinde Münih'te yapılacak konferansa, 35'den fazla hükümet ve devlet başkanı, 100'den fazla dışişleri ve savunma bakanı ile çok sayıda ülkeden üst düzey yetkililer katılacak.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, toplantıda konuşma yapmaları beklenen isimlerden.

Türkiye'den geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ve Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konferansa katılmaları, ayrıca konferans marjında muhataplarıyla ikili bazı temaslarda bulunmaları bekleniyor.

İmamoğlu konuşmacı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise 'dünya metropollerinin demokrasilerdeki öneminin' tartışılacağı oturuma katılarak, burada bir konuşma yapacağı öğrenildi.

Programda son anda bir değişiklik olmaması durumunda, bu oturumun diğer konuşmacıları Berlin Belediye Başkanı Franziska Giffey, Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Karacsony ve Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski olacak.

İmamoğlu, Kasım ayında da Glasgow'da yapılan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'na da katılmış, uluslararası muhataplarıyla temaslarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son anda katılmaktan vazgeçtiği zirvede İmamoğlu, iki ayrı panele konuşmacı olarak katılmıştı.

Geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze oturumların yapılamadığı konferans, bu yıl oldukça sınırlı bir katılımla düzenlenecek.