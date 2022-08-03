Mukteda Sadr’dan meclisin feshi ve erken seçim çağrısı

Sadr Grubu destekçilerinin Irak'ın başkenti Bağdat'taki hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge’de yer alan Irak Meclisindeki işgali 30 Temmuz’dan bu yana sürüyor. Destekçilerinin Irak Meclisi'ni basmasının ardından ilk kez açıklama yapan Mukteda Sadr, meclisin feshedilmesi ve erken genel seçime gidilmesi çağrısında bulunarak, seçimlere katılıp katılmayacağına ilişkin henüz karar vermediğini belirtti.

Meclis baskınının amacının iktidar mücadelesi olmadığını kaydeden Sadr, “İktidar mücadelesi verdiğimize dair propagandalar çıkıyor bu kesinlikle doğru değil. İktidar peşinde koşan 73 milletvekilini meclisten çekmezdi” dedi.

Ülkedeki krizi aşmak için sunulan diyalog inisiyatiflerine değinen Sadr, Koordinasyon Grubu’nu kastederek, “Onlarla diyaloğun faydası yok. Onları denedik ve vatana zarardan başka bir şey vermediler. Reform uğrunda şehadet için hazırım. Devrim Sadrlı olarak başladı ve onlar halkın bir parçasıdır. Hiçbir zaman kan dökülmesini istemedim ve istemeyeceğim ancak reform kan ister” diye konuştu.

Koordinasyon Grubu destekçileri Yeşil Bölge’ye yürüdü

Sadr Grubu’nun karşısındaki Koordinasyon Grubu’na bağlı Meşruiyeti Destekleme ve Devlet Kurumlarını Koruma Koordinasyonu Komisyonu destekçileri, 1 Ağustos’ta Bağdat’taki asma köprü yakınlarında toplanmış ve Yeşil Bölge’ye yürümüştü.

Grup, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi aleyhine slogan atarak geldiği Yeşil Bölge’de güvenlik güçlerinin kurduğu beton bariyerlerin ilkini aşmıştı.

Protestocuların Yeşil Bölge’deki ikinci bariyerleri geçmeye çalışırken güvenlik güçleri engellemişti.

Sadr destekçileri iki kez meclisi bastı

Sadr yanlıları, Sadr dışındaki tüm Şii tarafları çatısı altında toplayan ve eski Başbakan Nuri Maliki’nin de içinde bulunduğu İran destekli Koordinasyon Grubu’nun Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz etmişti.

Sadr Grubu'nun yüzlerce destekçisi ilk olarak 27 Temmuz’da Yeşil Bölge'ye girerek meclis binasını basmıştı.

Ardından Sadr destekçileri yeniden toplanmış ve 30 Temmuz’da meclis binasını basarak işgal etmişti.

Sadr destekçilerinin parlamento binasındaki işgali devam ediyor.