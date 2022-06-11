Mükremin Gezgin’in doğum videolarını çektiği tıp merkezi kapatıldı

TikTok fenomeni Mükremin Gezgin’in doğum mizansenli videoları sosyal medyada olmuştu.

Gezgin'in videolarını çektiği Özel Ekotom Cerrahi Tıp Merkezi, videolar sonrası incelemeye alındı. Sabah gazetesinin haberine göre, tıp merkezine yönelik olarak cezai müeyyide uygulanmasına karar verildi.

Kararda şöyle denildi: "15 Şubat 2008 tarih ve 267788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliği'nin 37/2 maddesi kapsamında (Toplumun veya sağlık hizmeti alanların sağlığını olumsuz etkileyeceği düşünülen durumların ortaya çıkması halinde bu durum ortadan kaldırılana kadar sağlık kuruluşunun tamamında Valilikçe geçici olarak faaliyet durdurulur ve Bakanlığa bildirilir.) Tıp Merkezi'nin tamamının mühürlenmek suretiyle faaliyetinin durdurulması hususunu uygundur."