Müjde Ar'dan Gülşen'in tutuklanmasına tepki: Yazıklar olsun

Şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösteren sanatçı Müjde Ar, HalkTV'de yayınalan "İpek Özbey'le Perdenin Önü Arkası" programına katıldı.

Müjde Ar, "Yazıklar olsun. Ülkeyi bu duruma ne hakla getirdiler. Bunlar memleketin üstüne ölü toprağı dökmek istiyorlar" diye konuştu.

'Sanat muhafazakar olamaz'

Müjde Ar şunları söyledi:

"Yazıklar olsun. Ülkeyi bu duruma ne hakla getirdiler. Bunlar memleketin üstüne ölü toprağı dökmek istiyorlar. Geçtiğimiz günlerde festivaller de yasaklandı. Bize 'Neyin nasıl olacağına biz karar veririz' diyorlar. Verilen mesaj şudur: Çağdaş sanata karşıyız'. Tarikat yurtlarındakileri, 'bir kereden bir şey olmaz' söylemlerini duymayan yok.

Bunlar kendi kültür-sanatlarını yaratamadıkları için saldırganlaşıyorlar. 'Muhafazakar sanat' diye bir şey uydurdular ama içini dolduramadılar. Sanat muhafazakar olamaz, başkaldırıdır. Gülşen'in tutukluluk kararı da toplum vicdanında karşılık bulmamıştır. Tüm bu yapılanların mesajı 'bizden olmayan her kimse suçlu bulunacaktır' demektir. Mesele sadece seçilmekse burada hastalıklı bir durum var. İktidar bu kadar bırakılmayacak bir şey değil. Bugün 12 Eylül'de yaşananlar yaşanıyor."