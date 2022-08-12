Müjdat Gezen’den Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Bach’a mektup

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, sanatçı Müjdat Gezen’in Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach'a yazdığı mektuptaki önerisini desteklediğini söyledi.

Gezen, ırkçılığın günümüzde lanetlendiğini belirttiği mektubunda, “Bu halkaların tümünü mavi üzerine beyaz olarak düşünürseniz, olimpiyat ruhunun birleştiriciliğini ve yansızlığını daha anlamlı biçimde simgelemiş olursunuz” önerisi getirdi. Öztürk’ün aktardığına göre, Gezen’in mektubu şöyle:

“Sayın Thomas Bach

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı

Lozan, İsviçre

Sayın Başkan,

Olimpiyat Oyunları'nın bayrağındaki siyah halkanın Afrika'yı, sarının Asya'yı, yeşilin Avrupa'yı, kırmızının Amerika'yı ve mavinin Avustralya'yı (Okyanusya) temsil ettiği söylenir.

Günümüzde ırkçılık lanetleniyor.

Türkiye'de yaşayan bir sanatçı olarak size bir önerim var:

Bu halkaların tümünü mavi üzerine beyaz olarak düşünürseniz, olimpiyat ruhunun birleştiriciliğini ve yansızlığını daha anlamlı biçimde simgelemiş olursunuz.

Saygılarımla,

Müjdat GEZEN

İstanbul, Türkiye”