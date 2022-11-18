Muhtar törende Diyaneti eleştirdi diye okul müdürüne soruşturma açıldı

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine bağlı Köprülü Köyü Muhtarı Ayhan Yılmaz, Köprülü Ayşe Güven İlkokulu'ndaki 29 Ekim kutlamalarında yaptığı konuşmada, "Dün (28 Ekim) cuma namazı kıldım. Fakat camideki hoca Atatürk ve Cumhuriyet hakkında tek kelime etmedi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kınıyorum" dediği için okul müdürüne soruşturma açıldı.

28 Ekim Cuma günü camilerde okunan hutbelerde Atatürk'e yer verilmemesini eleştiren muhtar Ayhan Yılmaz "Atatürk'ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı Atatürk'ü anmıyor, Kuvayi Milliye'yi anmıyor. Cumhuriyet Bayramını kutlamayan, Atatürk'ü anmayan Diyanet İşleri'ni kınıyorum. Herkes tarihine saygılı olmalı." dedi. İfadeleri karşısında kaymakamlığın okul müdürüne soruşturma açıldığı öğrenildi.

Antalya Körfez Gazetesi'nden Engin Korkmaz'ın haberine göre köy muhtarı Ayhan Yılmaz yaptığı konuşmada AKP eski grup başkanvekili Mahir Ünal'ı eleştirerek "Başta harf devrimi olmak üzere Atatürk devrimleri eleştiriliyor. Harf devrimi tarihin en büyük devrimidir. Biz Atatürk devrimlerine sonuna kadar bağlıyız" dedi.

Muhtar Ayhan Yılmaz'ın yaptığı konuşmadan rahatsız olan ilçe kaymakamlığı Ayşe Güven İlkokulu Müdürü Musa Gündem hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmaya ilişkin sorulan sorulara Muhtar Yılmaz, "Ben Atatürk devrimlerine bağlı bir vatandaşım. Muhtar olmadan önce de böyle konuşuyordum, muhtar olduktan sonra da konuşmaya devam ettim. Söylediklerimde bir yanlış yok!" diyerek yanıt verdi.

Köy muhtarının protokolde yeri var soruşturmaya son verilmeli

Müdür hakkında soruşturma açılmasına tepki gösteren Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Nurettin Sönmez yaptığı açıklamada "Milli bayramlarda köylerdeki kutlamalarda köy muhtarı da tören heyetinde bulunmaktadır. Gündoğmuş İlçesine bağlı Köprülü Mahallesi’nin Muhtarı Ayhan Yılmaz da bu çerçevede konuşmasını yapmış. Bu konuşmada herhangi bir hakaret yok. Atatürk ilkelerine ve cumhuriyet değerlerine dönük uygulamalardaki eksiklikler anlatılmaktadır. Anlaşıldığı kadarı ile tahammülsüzlük bu konuşmanın içeriğinedir. Bu nedenle Köy Muhtarının yaptığı konuşmadan doğru okul müdürüne soruşturma açılmıştır. Tören öncesinde muhtarın konuşmasının kaymakamlığa gönderilmediği belirtilerek okul müdürüne soruşturma açılmıştır" dedi." dedi.

Soruşturmaya son verilmesi gerektiğini ifade eden şube başkanı Nurettin Sönmez, "Çok az köy okulu açıktır. İktidar açık olan bu köy okullarında kendi istediği insan tipinin yetiştirilmediğini görünce müdahale ediyor. Köy Enstitülerinin önemini bir kez daha anlıyoruz. Antalya’nın en ücra köşelerinden birisi olan ve zor koşullarda görev yapılan Köprülü’de okul müdürüne yönelik bu soruşturmaya derhal son verilmelidir. Muhtarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreninde öğrencilere ve halka yönelik yaptığı konuşmadan suç çıkartarak okul müdürünü cezalandırmak zor şartlarda görev yapan eğitimcilerin motivasyonunu bozmaktan başka bir işe yaramaz" diyerek sözlerini tamamladı.