Muhsin Yazıcıoğlu'nun korumasının ölümüne ilişkin dosya kapandı

Eski Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız'ın ölümüne ilişkin soruşturmada "herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı" için kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararında, Yıldız'ın ölümünün "kazara" meydana geldiği belirtildi.

AA’nın haberine göre; tanık beyanı, bilirkişi ve Adli Tıp Kurumu raporları doğrultusunda, Yıldız'ın ölümüyle sonuçlanan kazanın şüpheli olduğuna dair herhangi bir belge, bilgi ve delilin bulunmadığı belirtilen kararda, "Tanıkların, şüpheli bir durum görmediklerini belirttikleri, herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı ve olayın kazaen meydana geldiği, bu haliyle kovuşturma yapma olanağı bulunmadığı anlaşılmakla olay hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir" denildi.

Buna göre, Erol Yıldız'ın ölümüne ilişkin soruşturma dosyası kapandı.

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın korumalığını yapan Yıldız, otomobili çalışmayınca, otomobilini iterek çalıştırmak istemiş, bu sırada geri gelen aracın altında kalmıştı.