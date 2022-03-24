Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişmeler: Her şey en başa döndü

Muhsin Yazıcıoğlu'nun 13 yıl önceKahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. 25 Mart 2009 günü yaşanan kaza sonrası başlatılan soruşturma, kapatılan Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülüyordu. 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrasında soruşturmaya bakan savcılar 'FETÖ'den ihraç edildi. Sözcü'nün haberine göre üst düzey yargı kaynakları, 'FETÖ’den ihraç edilen savcıların yürüttüğü soruşturmada bir arpa boyu yol alınamadığını belirtti.

Savcıların yönlendirmesiyle yalancı tanıklık

Delillerin toplanması yerine Cemaat lideri Fetullah Gülen'in talimatıyla soruşturmaya gizem katıp sulandırmaya çalıştığı iddia edilen 'FETÖ'cü savcıların bazı tanıkları yönlendirdikleri belirtildi. İfadelerine başvurulan, aralarında asker ve polislerin de bulunduğu kişiler, tanık sıfatıyla verdikleri beyanda, helikoptere dış müdahalede bulunulduğunu, hatta roketli saldırıya uğradığını gördüklerini söyledikleri dosyaya girdi. Ancak bu tanıklar sonraki tarihlerde ifadelerinden vazgeçip “Biz öyle bir şey demedik” dedi. 17 kişi hakkında Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesinde, “Yalan tanıklık, suç uydurma, silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlarından dava açıldı.

Gizli tanıklarla soruşturmayı sulandırdılar

İhraç edilen 'FETÖ'cü savcıların 7 kişiyi gizli tanık yaparak ifadelerini aldıkları ancak ifadelerin dosyadaki delillerle hiçbir şekilde örtüşmediği de tespit edildi. Yine Cemaat lideri Gülen'in talimatlarıyla soruşturmaya bakan savcıların da yönlendirmesiyle dosyaya ihbar mektubu gönderildiği ve bu mektupta helikoptere önceden çipli bir manyetik telefon gizlendiği ve helikopterin elektronik aksamlarının etkisiz hale getirilerek düşürüldüğü, Yazıcıoğlu'nun yanındaki bilgi ve belgelerin çalındığı iddialarıyla soruşturmanın sağlıklı yürütülmesinin önüne geçtikleri kaydedildi.

İsimsiz, imzasız ve tarihsiz ihbarlarla sözde Ergenekon ve Balyoz davasında yargılanan üst düzey rütbeli komutanlar hakkında hiçbir delil olmaksızın şikâyette bulunan bazı tanıkların ise halen 'FETÖ' üyeliğinden yargılandıkları belirlendi.

4 savcı 9 kişilik bilirkişi heyeti

Sır perdesi halen aralanamayan kazanın, tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için 4 savcı görevlendirdi. Ayrıca teknik üniversitelerde görevli 9 kişiden oluşturulan karma bilirkişi heyeti de kaza kırımıyla ilgili nihai bir rapor hazırlamak üzere görevlendirildi. Dosyanın bir örneği de bilirkişi kuruluna teslim edildi.

Helikopterin ‘kaza kırım sonucu mu, yoksa bir dış müdahale sonucu mu?’ düşürülüp düşürülmediğinin tespit edilmesi için deliller tek tek titizlikle incelemeye alındı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 'FETÖ'cü savcı ve polislerin kendi aralarında geçen ByLock yazışmaları da ayrıca incelemeye alındı.