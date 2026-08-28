Muhsin Nâmcû 20 yıl sonra İran’a döndü: ‘Önemli olan vatanda olmak’

İranlı müzisyen Muhsin Nâmcû, 20 yıl sonra İran'a döndüğünü bir videoyla duyurdu.

"Bu videoyu izlediğinizde ya Tahran uçağında olacağım ya da yaklaşık 20 yıl sonra vatan toprağında olacağım" diyen Nâmcû, "Hayatın öyle bir aşamasına geldim ki gurbetin artık yettiğini hissediyorum" ifadesini kullandı.

‘Önemli olan vatanda olmak’

İran'da müzik yapıp yapamayacağının ya da kültürel faaliyette bulunup bulunamayacağının öneminin olmadığını belirten Nâmcû, "Önemli olan orada olmak; vatanda, dostlarımın, ailemin, kız kardeşlerimin ve akrabalarımın yanında olmak... Ve ömrümden kalan bu birkaç anın tadını onların yanında çıkarabilmek" dedi.

Nâmcû, "Şems" isimli eserinde Kuran ayetlerini müzik eşliğinde okuduğu ve yorumladığı gerekçesiyle İran yönetiminin hedefi olmuştu. Temmuz 2009'da İran mahkemesi tarafından "Kuran'ı karalama / kutsal değerlere hakaret" suçlamasıyla gıyabında beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen sene Nâmcû'nun Türkiye turnesi iptal edilmişti

Geçtiğimiz sene Nâmcû'nun Türkiye’de vermesi planlanan altı konseri iptal edilmişti. Beş konserin biletleri tükenen turnenin iptal gerekçesi "dini hassasiyetler" olarak açıklandı. Sanatçının 2022'deki turnesi de iptal edilmişti.

Nâmcû, daha önce de birçok etkinliğin iptal edilmesi için şarkıcıları ve müzik gruplarını hedef gösteren ‘"Müdafaa-i İslam Hareketi" adlı gerici oluşum ve Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Mustafa Çopursuz tarafından hedef gösterilmişti.

Tahran’dan yurtdışındaki sanatçılara ‘dönün’ mesajı

İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Seyyid Abbas Salihi, kısa süre önce yurtdışında yaşayan 100'den fazla sanatçı, kültür insanı ve entelektüelin İran'a dönüşünü kolaylaştırmak amacıyla listeler hazırlandığını açıklamıştı.

Salihi, İran yönetiminin bu kişilerin geri dönüşüne “açık bir perspektifle” yaklaştığını ve dönen sanatçıların belirli bir etkinlik gerçekleştirmeye zorlanmayacağını söylemişti.

Nâmcû'nun yaklaşık 20 yıl sonra ülkeye dönmesi, Tahran yönetiminin yurtdışındaki İranlı sanatçıların geri dönüşüne yönelik son dönemde verdiği mesajların ardından gelen en dikkat çekici örneklerden biri oldu.

Daha önce İranlı yönetmen Penahi de ülkesine dönmüştü

Altın Palmiye ödüllü Cafer Penahi, hakkında verilen hapis cezasına rağmen İran’a 2026’nın Nisan ayında İran’a döndü.

Penahi’nin uçuş kısıtlamaları nedeniyle ülkesine Türkiye üzerinden karayoluyla döndüğü ve Salı günü İran’a giriş yaptığı haberleri basına yansıdı. İran Devrim Mahkemesi, Aralık 2025’te Penahi’yi “devlete karşı propaganda faaliyetleri yürütmek” suçlamasıyla gıyabında bir yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Son birkaç aydır filminin Cannes ve Oscar ödül törenlerindeki temsili için yurtdışında olan Penahi, ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı saldırılar öncesinde İran’daki protestolara destek vermişti.

ABD-İsrail saldırılarının başlamasından birkaç hafta önce, Şubat ayında AFP’ye konuşan Penahi 15 Mart’taki Oscar töreninin ardından ülkesine döneceğini duyurmuş, “Orası benim yurdum ve ülkeme döneceğim” demişti.

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