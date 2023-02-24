Mühendisler güçlendirdi, 9 katlı bina yıkılmadı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremler Türkiye'yi yasa boğdu. Depremler 11 ilde etkili olurken çok sayıda bina yıkıldı, can kaybı 43 bini geçti. Depremin en çok etkilediği Hatay'da bir binanın ayakta kalması dikkatleri çekti. Binaya akademisyenler tarafından 2008 yılında güçlendirme yapıldığı ortaya çıktı. Yüksek lisans tezi olan güçlendirme ile çok sayıda kişinin hayatı kurtarıldı.

Lifli karbon polimerler ve betonarme perdelerle güçlendirme işleminin yapıldığı 9 katlı bina yıkılmazken, işlem görmeyen bina yerle bir oldu. TED Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Güney Özcebe ve beraberindeki heyet, Antakya Belediyesi Kooperatif evlerine 2008 yılında güçlendirme tezi için gitmişti. Bina duvarlarının her iki yüzüne çapraz şekilde karbon fiber tabakalar uygulandı. Duvarların depremde çatlayıp patlayıp dökülmemesi sağlandı. Yani kolonlara değil duvarlara işlem yapıldı. Güçlendirme yapılan bina son depremlerde dimdik ayakta kaldı. Güçlendirmeye yapılan binanın, ikizi ise pek çok kişiye mezar oldu.

Show Haber'in haberine göre yüksek lisans tezi sayesinde hayatta kalan bina sakinleri o akademisyenlere teşekkür etti. Bina sakini bir kişi "Onlara çok çok teşekkür ediyorum en az 50 kişinin hayatını kurtardılar" dedi.